Inizia il mercato della Sampdoria. In questi minuti Bram Nuytinck sta svolgendo le visite mediche con i blucerchiati: il difensore arriva dell'Udinese, in prestito secco fino a giugno. Sostituirà Alex Ferrari, che ha definito il suo passaggio alla Cremonese (anche qui in prestito secco, fino al prossimo 30 giugno).