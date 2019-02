Spal-Sampdoria, una partita che per Emiliano Viviano rappresenta un tuffo indietro nei ricordi di un passato nemmeno troppo lontano. Il portiere in estate ha lasciato non senza difficoltà i colori blucerchiati, per trasferirsi allo Sporting Lisbona allenato - almeno in teoria - da mister Mihajlovic. Dopo il burrascoso addio del serbo, Viviano è rimasto ai margini della formazione portoghese e a gennaio è rientrato in Italia,proprio alla Spal futura avversaria della truppa di Marco Giampaolo.



E dire che domenica Viviano potrebbe pure non giocare: "​Non so se sarò in campo domenica, dovete chiederlo al mister, il problemino patito la settimana scorsa è superato ma deciderà lui ovviamente" ha detto a Il Secolo XIX. "Ritrovare la Sampdoria? Non sono più di primo pelo e di emozioni, avendo cambiato varie squadre in carriera, ne ho vissute molte, certo indossare quattro anni la maglia blucerchiata non è una cosa che si dimentica, ti rimane addosso e sarà molto toccante". Viviano svela anche un retroscena con Quagliarella, con cui potrebbe ingaggiare una sfida nella sfida in caso di calcio di rigore: "Mi ha giusto scritto un messaggio per dire che nel caso lo batterà di sinistro per disorientarmi, perché sa che con il destro so come li calcia. Se sono sorpreso del suo rendimento? Sono sorpreso che tutti siano sorpresi. È un calciatore di classe superiore e ora che è totalmente al centro del progetto sta dando il meglio della sua carriera". Viviano però glissa, quando gli si chiede se sa già dove il numero 27 tirerà l'eventuale penalty: "Non ve lo dico perché non voglio aiutarlo. Ma lui sa che io so cosa pensa" conclude sorridendo.