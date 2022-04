Nonostante l'incertezza sul futuro, legata al mantenimento della categoria e all'eventuale cessione del club, in casa Sampdoria iniziano già a circolare le prime voci in merito ad eventuali acquisti estivi. In quest'ottica, dalla penisola ellenica filtrano voci di un possibile interesse blucerchiato per un giocatore dell'Olympiakos, Giorgios Masouras.



Classe 1994, greco, esterno offensivo, Masouras è un punto fermo della squadra di Atene, con cui ha totalizzato 39 presenze, 12 reti e 7 assist tra campionato e coppe varie. Stando a sport24.gr i blucerchiati si starebbero interessando all'ex Panionios, seguito pure da Trabzospor e Midtjylland.