Da ieri pomeriggio a Genova sta circolando una voce abbastanza clamorosa, ossia quella di un interessamento da parte della Sampdoria per un giocatore dei 'cugini'. Si tratta di Massimo Coda, attaccante 34enne salutato la scorsa estate dal Genoa come il grande colpo di mercato, eppure mai esploso del tutto in rossoblù.



Adesso, dopo solo un campionato dal suo arrivo in pompa magna a Pegli, via Lecce, e 10 reti segnate nell'ultima Serie B, Coda potrebbe anche lasciare il Grifone. Secondo Il Secolo XIX starebbero infatti circolando nuove voci su un interessamento doriano per il centravanti. Non sarebbe quindi escluso, a breve, un tentativo per convincere il Genoa a cederlo.