C'è un nome nuovo per il calciomercato della Sampdoria, ancora piuttosto bloccato sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Il calciatore accostato al club blucerchiato, per la verità, conosce già Genova essendo transitato dalla sponda rossoblù della città. Si tratta di Miha Zajc, trequartista sloveno del Fenerbahce.



Secondo i media tuchi, la Sampdoria starebbe seguendo con attenzione le amichevoli della squadra di Istanbul, per osservare il giocatore classe 1994. Zajc ha il forte apprezzamento di D'Aversa, e il Doria starebbe valutando di presentare un'offerta ufficiale nei prossimi giorni.