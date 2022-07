Ci sono novità sul fronte cessione della Sampdoria. Questo, almeno, è quanto trapela da alcune indiscrezioni rilanciate in mattinata dall'edizione genovese de La Repubblica, che raccconta di come la possibile trattativa per la vendita del club proceda spedita in particolare con un gruppo americano.



Stando al quotidiano, ci sarebbe maggiore ottimismo su un possibile passaggio di proprietà addirittura entro la fine di agosto, per lo meno con la stesura di un preliminare. Una delle cordate statunitensi avrebbe anche perfezionato uno scambio di documentazione, e la volontà sarebbe quella di portare avanti l’operazione in tempo rapidi.



Il nome del fondo resta riservato, ma non si tratterebbe di un fondo tipo Elliot, che interviene in situazioni di difficoltà con l'obiettivo di risanare e vendere, bensì di un gruppo con interessi meno speculativi. Si tratterebbe di una realtà forte e estesa a livello globale.