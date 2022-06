Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'advisor Lazard, che si occupa della cessione della, arrivano nuove indiscrezioni in merito alla possibile cessione del club blucerchiato. Secondo Tuttosport, ad esempio, ad essere in vantaggio per la società genovese sarebbe un facoltoso gruppo americano con alcuni interessi già nel mondo dello sport.Stando al quotidiano, gli americani sarebbero pronti ad effettuarea Genova, e avrebbe persone di fiducia in Italia, soprattutto legali. L'idea sarebbe quella di non effettuare rivoluzioni nel club, comunque sostituendo gli elementi vicini alla proprietà uscente. Sarebbe però già stato allertato, come ds, Gianluca Petrachi.