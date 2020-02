Continuano a circolare indiscrezioni in merito al possibile futuro societario della Sampdoria, già particolarmente nebuloso. La novità che trapela in queste ore in ambienti finanziari riguarda i possibili compratori del club blucerchiato, che sarebbe entrato nel mirino di Gabriele Volpi, potente imprenditore nella logistica ligure, già proprietario di Pro Recco e Spezia.



Volpi avrebbe delegato alla trattativa il suo uomo di fiducia, Giampiero Fiorani, che dopo l'ok del tycoon potrebbe acquistare i crediti in possesso della società Marte spv, facente parte del gruppo svedese Oyster, creditrice di Eleven Finance. In questo modo Volpi potrebbe chiedere 'in pegno', prima del concordato preventivo, la Sampdoria.



Un altro scenario però potrebbe riguardare direttamente i cinema. Secondo Il Secolo XIX Fiorani avrebbe studiato i conti del club, e da Roma si vocifera di un possibile confronto tra il finanziere e Volpi con il commercialista Vidal (l'uomo dei conti di Ferrero) per un'acquisizione totale da 100 milioni che comprenderebbe i cinema e ovviamente la Sampdoria.