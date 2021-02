Sergiomolto probabilmente è tra i registi più amati nella storia recente della. Neppure l'ex centrocampista blucerchiato ha dimenticato la squadra con cui si è consacrato ad alti livelli, anzi, segue il Doria sempre con grande trasporto e passione: "La vedo bene. Un mese fa pensavo potesse essere ladel campionato e continua ad avere l’organico per fare bene" ha detto alla trasmissione Quelli che la Samp. "Il derby? Bisogna avere la. Nel derby tutto si azzera e diventa difficile. Chi mette in campo la testa giusta e le cose preparate in settimana vince. Bisogna scendere in campo con la grinta giusta".Volpi è rimasto talmente legato alla Samp da frequentare spesso la Gradinata, specialmente nella stracittadina. E quest'anno non avrebbe fatto eccezione: "Sicuramente. Ero già d’accordo con amici. L’emozione del derby è molto forte. Prima sul rettangolo verde dove vedi la gente intorno a te che ti da una carica eccezionale. Poi quando vai in mezzo a loro ti rendi conto della passione e dell’amore per la squadra"."Rispetto ai miei tempi è cambiato il calcio" prosegue Volpi. ". Il vero regista non esiste più. Il Pirlo della situazione non esiste più. Il miglior compagno? È sempre stata una scelta del mister. Angelo Palombo, alla fine, ha meritato di prendersi quel posto. Lo ha dimostrato la carriera" conclude.