Da qualche tempo, la Sampdoria si confronta con veri e propri oggetti misteriosi, calciatori mai impiegati o visti pochissimo in campo. L'anno scorso, ad esempio, è stato il turno di Supryaga e Giovinco, quest'anno invece la palma di incognita spetta ad Harry Winks. L'operazione che ha portato il centrocampista inglese a Genova dal Tottenham è stata fortemente voluta dall'avvocato Romei, insieme al responsabile scouting Baldini, ed è stata accompagnata da grande curiosità e tanta attesa per il calciatore.



La realtà, però, è un po' diversa. Winks, teoricamente il grande rinforzo promesso a Giampaolo a centrocampo, ha svolto soltanto un allenamento con la squadra, prima di dover fronteggiare il riacutizzarsi cronico del dolore alla caviglia sinistra. Si tratta di un problema correlato ai legamenti, originato il 1° aprile 2017 in seguito ad un infortunio subito contro il Burnley, seguito da un altro infortunio alla caviglia contro il Crystal Palace il 5 novembre 2017. A maggio 2018 si è operato alla caviglia sinistra, ma da quel giorno ha dovuto sempre convivere con il dolore, sottoponendosi a trattamenti anti infiammatori.



Winks ha provato a curarsi pure in Qatar, senza successo. Si trattava di una situazione nota alla Sampdoria, che però ha voluto concludere lo stesso l'operazione. Adesso, scrive La Repubblica, pare che Winks non voglia subire una nuova operazione e si stia curando con le cellule staminali per rigenerare la cartilagine della caviglia. La sua esperienza a Genova, però, potrebbe finire già a gennaio. Il giocatore sarebbe a rischio taglio, e la Samp potrebbe interrompere il prestito, senza averlo mai visto in campo.