Uno dei prossimi movimenti di mercato per la Sampdoria comprenderà un centrocampista. Il nome più caldo, in queste ore, sembra quello di Harry Winks del Tottenham, tanto che nella notte tra martedì e mercoledì l'affare veniva dato virtualmente per concluso. Poi, però, la trattativa ha subito un brusco rallentamento.



Secondo Sky Sport il motivo sarebbe da ascrivere al giocatore. Le società infatti avevano trovato un accordo sulla base del prestito, ma Winks, classe 1996, avrebbe chiesto un po' di tempo agli Spurs e al Doria, essendo in attesa di eventuali interessamenti dalla Premier League.