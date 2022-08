La Sampdoria mette a segno un colpo in entrata per rinforzare il reparto di centrocampo. I blucerchiati hanno raggiunto un accordo totale col Tottenham per il classe '96 Harry Winks, giocatore che non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte. Il ragazzo si era preso del tempo per riflettere sulle altre proposte giunte negli ultimi giorni e ha deciso di dare luce verde al trasferimento in Serie A.



L'operazione si chiuderà, dopo il superamento delle visite mediche e la firma del contratto, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Tottenham contribuirà al pagamento dell'ingaggio di Winks.