Non ci sono problemi per l'arrivo di Harry Winks alla Sampdoria. Anzi, ora mancherebbe soltanto l'ufficialità prima di vedere il centrocampista virtualmente ex Tottenham con la maglia blucerchiata, tanto è vero che Winks avrebbe già firmato il contratto che lo legherà alla società genovese.



Secondo Sampnews24.com Winks arriverà in prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio verrà pagata dal Tottenham. Ancora da appurare se per l'inglese gli Spurs abbiano voluto inserire o meno un diritto di riscatto in favore della Samp.