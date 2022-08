La trattativa tra la Sampdoria e Harry Winks è stata davvero lunga e complessa. Alla fine, la dirigenza blucerchiata è riuscita a trovare la quadra con il Tottenham e soprattutto con il giocatore, chiudendo virtualmente l'operazione. Pare che a convincere il giocatore classe 1996 sia stato anche l'ambiente e il tifo ammirati in tv nella sfida con la Juve. L'arrivo del centrocampista però slitterà di qualche giorno.



A causa del periodo festivo in Inghilterra, infatti, Winks potrà svolgere le pratiche per ottenere il visto soltanto ad inizio settimana, in seguito svolgerà una parte delle visite a Londra e la fetta rimanente a Genova. La speranza è quella di averlo allo stadio mercoledì, per la partita con la Lazio, per poi impiegarlo magari con il Verona.