Sampdoria, capitolo Women. La matassa non si è ancora districata. L’investitore genovese con azienda a Milano che si era fatto avanti si è ritirato, ha rifiutato la controproposta della società che avrebbe voluto affidargli l’intera gestione del settore femminile.



Marco Lanna ha agganciato un altro possibile acquirente del ramo d’azienda, un imprenditore ligure, estraneo al mondo del calcio. Ieri costui si è confrontato con Matteo Manfredi durante una lunga video call. A conti fatti balla circa un milione di euro. Le woman infatti costano circa 2,5 milioni a stagione e grazie ai contributi della Lega (800mila euro) basterebbe un contributo di 1,5-1,7 mln per salvare l’intero settore.



Mercoledì prossimo verrà sorteggiato il calendario di serie A. Sarebbe uno smacco se al posto della Sampdoria comparisse una X. Il presidente federale Gravina ha esercitato una forte moral suasion sulla proprietà per convincerla a partecipare. Del resto il piano di ristrutturazione prevede l’esborso di 2,5 milioni alla voce settore femminile.