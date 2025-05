Sampdoria, Yepes squalificato: chi lo sostituisce in regia?

Getty Images

Lasi prepara alla sfida decisiva contro lasenza Yepes, squalificato per somma di ammonizioni dopo il pareggio amaro di Catanzaro. Una defezione pesante, che costringe Pirlo a rivedere l’assetto del centrocampo a pochi giorni da una gara che vale una stagione.Il tecnico ha testatodavanti alla difesa, ma l’esperimento ha mostrato i limiti di un adattamento forzato. Benedetti rende meglio come mezzala, dove può sfruttare inserimenti e dinamismo. Anche la soluzionenon convince: il centrocampista garantisce fisicità e copertura, ma non possiede le doti tecniche per orchestrare la manovra. Bellemo, che in carriera ha già ricoperto quel ruolo, resta un’opzione sulla carta valida, ma le sue condizioni non danno garanzie. Rientrato da poco dopo un lungo stop, difficilmente potrà partire titolare in una gara così delicata.

Restano in corsa Meulensteen e Matteo. L’olandese, apparso sottotono nelle ultime apparizioni, sembra ora scivolato nelle retrovie nelle scelte dell’allenatore. Ricci, al contrario, rappresenta il profilo più compatibile con le esigenze tattiche della squadra: ha geometrie, visione di gioco e un posizionamento efficace. Contro il Cittadella aveva già offerto una prova convincente in cabina di regia, e ora si candida con forza per una maglia dal primo minuto. Secondo Il Secolo XIX tutti gli indizi portano quindi a Ricci come regista.