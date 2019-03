La volontà di Massimo Ferrero è molto chiara, ribadita in ogni occasione: il presidente, nel senso che non ha necessità di farlo. Il club è sano, cammina con le sue gambe, genera plusvalenze e si sta impegnando sotto vari aspetti arcinoti (stadio, centro sportivo, giovanili). Però, il numero uno di Corte Lambruschini è stato limpido anche sotto un altro punto di vista: se dovesse arrivare una proposta da 150 milioni, concreta e credibile, il Viperetta potrebbe prenderla in considerazione.Ed è proprio attorno a questo aspetto che stanno ragionando il fondoe il Doria, cercando di trovare il punto di incontro tra domanda e offerta. In questo senso, l'incontro di martedì sera sarebbe stato interlocutorio.. Alla cena londinese erano presenti il vicepresidente blucerchiato Antonio Romei, Luca- rappresentante, garante e in futuro magari presidente - e alcuni manager di punta di York Capital. I potenziali investitori hanno formulato la loro offerta, più alta di quella precedente da 90 milioni, ma la nuova proposta si aggirerebbe attorno ai, quindi inferiore rispetto a quanto chiesto da Ferrero. Tanto è vero che Romei avrebbe ribadito a York Capital la precisa volontà del patron doriano di non scendere sotto ai 150. Secondo La Repubblica sarebbe quindi in programma un nuovo summit per riaggiornarsi e discutere i potenziali sviluppi.Nel frattempo, come spesso succede in fase di trattativa, entrambe le parti hanno fatto sapere agli interlocutori di averesul tavolo. La Samp ha annunciato l'interessamento di un altro fondo inglese, mentre York Capital ha ventilato la possibilità di investire in un'altra società, facendo il nome di Fiorentina e Parma. Tattiche arcinote, utili in qualsiasi tipo di trattativa.