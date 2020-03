Come garantire ai giocatori della Sampdoria l'apporto quotidiano di kilometri, anche in quarantena? La domanda se la sono fatta i dirigenti blucerchiati, almeno sino a quando l'ultimo arrivato, Maya Yoshida, non ha tirato fuori dal cilindro un'idea vincente. La pensata del giapponese è stata all'apparenza semplice: dotare tutti i calciatori di una cyclette.



La risposta della Sampdoria inizialmente è stata piuttosto perplessa: come procurarsi un numero sufficiente di attrezzi, con i negozi chiusi? Anche in questo caso, la soluzione è arrivata da Yoshida. "Ho trovato un'azienda di bici online, se ne hanno in magazzino gli offriamo in cambio pubblicità sui social..." sono le parole riportate da Il Secolo XIX.



La ditta indicata da Yoshida in realtà aveva soltanto pochi pezzi, ma a quel punto il Doria ha individuato con la stessa formula in Piemonte un altro fornitore, che ha fornito venti bici per tutte le case, persino in casa Ranieri.