Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida è arrivato a Genova nel gennaio 2020, siglando un contratto fino a giugno 2021. Lo scorso dicembre però il centrale giapponese ha siglato un nuovo accordo con la società genovese, portando il suo contratto fino al prossimo giugno.



E per il futuro? La speranza di Yoshida sembra essere quella di continuare la sua avventura in blucerchiato, 'forte' anche di una promessa strappata a Ferrero dopo la rete siglata con l'Inter: "Il presidente ha detto dopo il gol contro l’Inter: ‘Ti sei meritato altri due anni’. Se conferma io ci sto” ha raccontato Yoshida a Il Secolo XIX, facendo chiaramente capire quale è la sua intenzione per il futuro.



L’ambientamento di Yoshida prosegue piuttosto bene: “Qui è molto diverso dal Giappone ma anche dall’Inghilterra. Dal clima, alle auto, al mare, alla società della gente, al cibo, è tutto diverso. Io sono uno che ama calarmi nelle realtà e conoscerle. Mi trovo benissimo. Per esempio amo il cibo italiano e il giapponese lo mangio solo a casa. Pasta, pizza, prosciutto mi fanno impazzire. Mia figlia mangerebbe soltanto gelato. Sushi? Un luogo comune che noi giapponesi lo mangiamo sempre. Si mangia per le ricorrenze speciali e io qui non lo mangio il vostro".



Oltretutto, il giocatore funge anche da 'consulente' di mercato: "​Osti mi chiede spesso di segnalargli giovani bravi ma abbiamo il limite dei due extracomunitari purtroppo. Giovani di talento ne abbiamo tanti, stanno andando soprattutto in Belgio e in Olanda”.