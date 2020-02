Attesa molto alta in casaper l'ultimo acquisto del mercato invernale, Maya. I tifosi blucerchiati sono estremamente curiosi di vedere all'opera il centrale giapponese, arrivato dal Southampton per rinforzare la difesa genovese.Nei giorni scorsi, Yoshida ha ricevuto gli apprezzamenti del suo ex C.T. Zaccheroni, mentre l'attuale selezionatore della Nazionale giapponese si è recato a Bogliasco per. Nel frattempo il calciatore scalpita: ha annunciato di voler giocare , e spera di poterlo fare contro la Fiorentina.La gara con i viola presenterà un ballottaggio destinato a riproporsi per tutta la stagione. Ci sono infatti tre concorrenti per un'unica maglia da titolare. Dando per certo l'impiego di, a giocarsi l'altra posizione saranno proprio Yoshida, Julian Chabot e Omar Colley, recentemente finito nell'occhio della critica per alcuni errori. Il dubbio di Ranieri è sostanzialmente quello: lUn interrogativo che probabilmente verrà risolto soltanto nella rifinitura.