Maya Yoshida è arrivato a Genova negli ultimi giorni di mercato invernale, su espressa richiesta dell'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri. La prima partita il centrale giapponese l'ha giocata proprio il giorno in cui è scattato il lockdown, contro il Verona, ma dopo la sosta si è tramutato nel giocatore di movimento più impiegato dal mister, facendo 10 su 10 per quanto riguarda le gare giocate dal Doria.



Con la decima presenza, per Yoshida è scattata una clausola del contratto: il diritto di riscatto adesso non è più nelle mani della Sampdoria, bensì in quelle dello stesso calciatore, che potrà decidere se attivare da subito l'opzione per il rinnovo sino a giugno 2021 ad una cifra già pattuita, ossia 1,5 milioni a stagione. Secondo Il Secolo XIX dalle parti trapela ottimismo in merito alla fumata bianca, con Yoshida pronto a prolungare la sua esperienza in blucerchiato.