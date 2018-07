Operazione ormai in dirittura d'arrivo quella per Duvan Zapata all'Atalanta. In poche ore la voce di mercato si è trasformata in una quasi certezza: l'attaccante blucerchiato saluterà la Sampdoria per accasarsi alla corte di Gasperini. Pochi minuti fa il centravanti colombiano ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno per recarsi a Bergamo, dove oggi farà le visite mediche con i nerazzurri.



La Samp sembra quindi aver accettato l'offerta dell'Atalanta: secondo Sky Sport al club di Ferrero andranno 12 milioni pagati subito per il prestito biennale, più un diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Zapata invece firmerà un contratto molto ricco da 2 milioni a stagione.