Le dichiarazioni di Antonio Cassano, che ha definito i suoi compagni ai tempi della Sampdoria 'scappati di casa', stanno facendo discutere gli ex blucerchiati protagonisti di un paio di annate ad alto livello. In quella squadra, ad esempio, giocava anche Luciano Zauri che ha commentato così le frasi dell'ex fantasista: "Penso sempre che in tutte le squadre non è il singolo a fare la differenza si gioca in 11 non in uno, solo Maradona poteva vincere da solo" ha detto a Tuttocampo.it il terzino tra le altre di Lazio Fiorentina e Atalanta.



"In quella Sampdoria è andato tutto liscio avevamo quattro giocatori fondamentali per quella squadra che erano Storari, Palombo, Cassano e Pazzini che erano la spina dorsale; supportati da un grandissimo gruppo che con mister Delneri aveva formato un collante clamoroso e tutti gli ex di quella squadra lo diranno" prosegue Zauri. "L’alchimia di quella squadra era incredibile un risultato del genere non si vedeva dai tempi di Mancini e Vialli".