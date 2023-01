Ricompare Francesco, nel marasma della. L'imprenditore barese, accreditatosi come mediatore nell'ambito della presunta cordata accostata agli Al Thani, sempre in attesa del presunto bonifico da 40 milioni promesso ormai da settembre, da qualche tempo taceva. Adesso il produttore è tornato a parlare, o meglio, a litigare con alcuni tifosi sui social, 'accusando' di poca fede alcuni tifosi blucerchiati: ", vedrai che parlerò con trasparenza con i tifosi e come sempre la verità salterà fuori" ha scritto in risposta ad alcuni utenti su Facebook.Di Silvio, che dice di essere stato legato a Vialli da conoscenza trentennale (""", posta in un commento") prosegue così: "Non sono uno che ama essere preso in giro, soprattutto quando uno lavora per il bene delle cose, in questo caso della vostra Sampdoria"A chi fa notare che nessun imprenditore darebbe 33 o 40 milioni per la Samp, perché oberata dai debiti, Di Silvio risponde in questo modo: "Non sono d'accordo fate un analisi del uno vuole acquistare una squadra di calcio oggi con un brand storico" (letterale).Di Silvio poi sbotta contro un altro tifoso: "Ascolta, questa è l’ultima volta che ti rispondo mi hai rotto i cog***ni, alla fine, e non dietro ad un computer. Non ti rispondo più".