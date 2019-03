Thank you, @SergiSamper, for defending the Barça colours with such commitment and dedication, from La Masia to the first team. Barça will always be your home. Best of luck in the future pic.twitter.com/eexaWZTL52 — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) March 5, 2019

Ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Sergi Samper al Vissel Kobe . Il 24enne playmaker catalano, dopo una vita nel(dalla Masia alla prima squadra) e le esperienze in Liga con Granada e Las Palmas, è ilNella squadra giapponese, Samper avrà come compagni due ex fuoriclasse blaugrana come Davide AndrésOggi il giocatore ha salutato il Barça con una conferenza stampa, nella quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Ho avuto alcuni momenti duri, ma sono stato molto fortunato. Ho vissuto un'esperienza incredibile e manterrò per sempre il ricordo di grandi professionisti, compagni di squadra e amici. Lascio il club sapendo cheDopo molti infortuni, voglio tornare a giocare a calcio e godermelo. Il Vissel Kobe ha un. Quando mi hanno chiamato, la loro proposta mi è sembrata interessante. Ho parlato parecchio con Iniesta e mi ha detto che si tratta di un, dove mi potrei divertire molto. Ho anche parlato col loro presidente Hiroshi Mikitani, con il loro vice-presidente e con il direttore dell'area tecnica.Sono motivatissimo: è una bella opporunità e voglio mettermi alla prova,. Ho tanta fiducia in me stesso, vedremo cosa accadrà in futuro. Non ho paura di andar via, ma ho rispetto del Barcellona e non dimenticherò mai da dove vengo. Porto questo club nel cuore".Contestualmente, è arrivato anche un tweet didal patron barcelonista Bartomeu: