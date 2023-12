Se proprio dobbiamo tornare ad un mese e mezzo fa,Altrimenti non vale. Non penso di poter reggere al vento gelido, alla pioggia ogni due giorni e alla. In effetti, sono bastati 90 minuti per precipitare nuovamente i tifosi blucerchiati a quelle sensazioni ormai così familiari. E' stata sufficiente una partita per far risalire in bocca quel gusto amaro e velenoso a cui ci eravamo, ahinoi, ormai mitridizzati dopo anni di somministrazioni giornaliere forzate.Da un paio di settimane, alle domande sugli obiettivi della Sampdoria e sui vari sogni di play off e promozioni dirette,. Come un'orticaria, una roba del genere. A costo di beccarmi botte di pessimista, continuo sempre a recitare lo stesso mantra:L'ho ripetuto non più tardi di domenica scorsa: "attenzione, non vorrei che adesso ci illudessimo di poter mantenere la media dei due punti a partita. Rischiamo di perdere di vista la realtà, e ci faremo male al primo, inevitabile tonfo". Anche perché è il passo di una squadra che ammazza il campionato. Noi dobbiamo prima di tutto mettere la maggior distanza possibile tra noi e i play out. Solo quello conta.Legittimamente il tifoso fa quello che deve fare il tifoso, ossia sogna. Il tifoso conta i punti che lo separano dai play off, ipotizza tabelle e ruolini di marcia, "Se vinci le prossime tre e quelle davanti sbagliano una partita...". Ci sta, è comprensibile.. Ho di recente avuto una discussione con un amico in merito alle dichiarazioni di alcuni giocatori, che parlavano esplicitamente di promozione e di Serie A, senza mezzi termini. Il mio interlocutore mi faceva giustamente notare come, dal punto di vista del tesserato, sia anche un modo per darsi la carica e un obiettivo tangibile da porre.In qualunque modo. Anche perché il dato preoccupante è che, dopo un filotto da sogno ed irripetibile, dopo 13 punti in 6 partite, sei comunque quattordicesimo in Serie B, a pari punti con quella che oggi farebbe i play out, e che sabato prossimo verrà a giocare a Marassi la partita della vita.Certo, poi è anche vero che, appena le cose per noi iniziano ad andare bene, perdi i pezzi con la stessa facilità con cui il sottoscritto perde i treni. Quest'anno alla Sampdoria si sono rotti Ferrari, Murru, Barreca, Depaoli, Vieira, Benedetti, Pedrola e Borini., quantomeno sulla carta. Al di là del fatto che ciò rappresenta uno spunto di riflessione su cui ragionare in maniera seria e approfondita - non può più essere derubricata come 'sfiga', mi rifiuto di crederlo - questa sfilza di acciacchi che farebbe impallidire una residenza protetta dimostra quanto siaLasciamo perdere le sbruffonate, rimettiamoci a lavorare a testa bassa, senza drammi ma anche senza quello spirito da fine anno scolastico già a dicembre.