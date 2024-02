Sampmania: come in Star Wars

Premessa numero uno: i nerdoni di Star Wars mi perdoneranno, spero, per i paragoni. Premessa numero due: non poteva piovere per sempre. Prima o poi, qualcosa doveva girare anche per la, e soprattutto per noi, che da tre anni viviamo in un film surrealista, altro che in un kolossal fantasy. Così, nel momento più buio, con un colpo di coda inaspettato, la Samp si è tirata fuori dalla melma in cui era sprofondata. Non ne è uscita, chiaramente. Ha preso una boccata d'aria, se mai. Ma era quello che le si chiedeva. Siamo tipo Luke a testa in giù, che tenta di tenere Yoda in equilibrio sul piede.Ovvio, il Doria ha vinto ma giudicare una partita solo dal risultato è miope e banale.. Equilibrio, gente: abbiamo preso tre punti? Sì, ma non siamo il Real Madrid. Li abbiamo portati a casa giocando peggio di altre volte? Sì, chissenefrega: l'equilibrio sul lungo periodo del campionato se mai ci ha restituito qualcosina di ciò che abbiamo lasciato per strada. Si possono comunque muovere critiche alla squadra sulla prestazione? Sì, non è che la vittoriaPartiamo dalle note positive, per una volta, e andiamo in ordine crescente. In primis, segnalo l'assetto con: non ci credevo, ma mi pare che Facundo, Ghilardi e Piccini si integrino alla perfezione. Sembrano tre Jedi. Quest'ultimo, in particolare, è stato una grande scoperta. Leader della difesa, non sbaglia praticamente nulla, gioca la palla e tiene la posizione. Per la Serie B, è un Kasami.Già, Kasami: che giocatore meraviglioso. Lui è tipo Obi Wan Kenobi. Se ripenso ai commenti di alcuni presunti autonominati esperti appena arrivato, che lo bollavano come unPer la B, Kasami è Modric. Non sbaglia un passaggio, inventa assist - quello per De Luca è geniale - calcia da fuori, le prende di testa...Nelle note positive di giornata ci metto anche, almeno un paio di interventi sono stati decisivi, e anche. Anche qui, occorre fare un distinguo: il gol non può stravolgere il giudizio su una prestazione. I limiti tecnici e realizzativi restano sempre, e le occasioni mancate purtroppo sono difficili da rimuovere dal cervello. Sembra che debba sbloccare la Forza, perché non ci crede abbastanza. Però la sensazione netta è stata che, dopo la marcatura, il ragazzo abbia recuperatoDavanti ha lottato, era da solo e ha preso botte da orbi. Spero che questa iniezione di carburante gli abbia riempito il serbatoio,e che se la porti dietro anche martedì a Marassi.Dimentico qualcuno? Non mi pare. Ah, sì, come dite?Luke Skywalker. Il ragazzo non c'entra niente con la Serie B. Penso un motivo ci fosse, se la Roma lo aveva di fatto individuato come nuovo prodotto delle giovanili da far emergere, nel continuo ricambio generazionale che ormai da anni è DNA della società giallorossa. Questo centrocampista ha qualità da medio alta Serie A, bravi a pescarlo a gennaio, temo purtroppo sarà una cometa di transito a Genova, ma finché lo vedremo brillare godiamocelo.Ovviamente, gli aspetti negativi ci sono sempre, e glissare sarebbe miope. La Sampdoria, da ormai oltre un mese,Fateci caso: Modena, avanti 2-0 e rimontati, Pisa, Brescia e ora Cosenza. Non riesco a capire se dipenda da una scarsa autonomia di cilindrata, o se sia un problema di calo fisico. Recuperare qualcuno dei titolari fuori in questo momento potrebbe essere importante, anche se ieri Pirlo qualche alternativa in più in panchina l'aveva. Gli inciampi tecnici e gli errori poi rimangono sempre: il gol preso su calcio d'angolo è un'antologia di ciò che non va fatto in area di rigore.La vittoria di Cosenza risulta particolarmente succosa anche per il clima attorno al match. Questa festa in cui la Samp doveva essere vittima sacrificale, con tanto di telecronista tifoso e su un'emittente in particolare, era allucinante.Noi in questo spettacolo dovevamo essere il lato oscuro, alla fine ne siamo usciti come i buoni. Adesso arriva la Cremonese, e mantenere la barra su questa rotta è semplicemente obbligatorio: non basta una vittoria per cancellare tutto il malessere vissuto sino ad oggi,