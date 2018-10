Ce l'eravamo dimenticati in questa stagione, presi dalla sbornia degli 8 gol rifilati a Napoli e Frosinone, ma i punti restano sempre tre anche se batti l'avversario di misura. Che goduria questa Samp sporca, combattiva e cinica che doma la Spal, per di più ottenendo il suo primo successo in rimonta di questa Serie A 2018-2019. Il 2-1 inflitto alla squadra di Semplici conclude un ciclo di ferro complessivamente molto positivo, che porta in dote due vittorie, due pareggi e una sconfitta in cinque gare. Sono 8 punti che pesano come macigni in avvio di stagione. Giampaolo è legittimamente ambizioso: “Soddisfatto? No, la classifica poteva essere migliore, bastava segnare il rigore con il Cagliari e non subire gol nel recupero con l'Inter”. Sentirlo dire dal mister è davvero piacevole:, ma ai tifosi doriani anche questi otto punti non fanno schifo. Anzi.La copertina ovviamente se la prende Gregoire Defrel, e ci mancherebbe altro visto che l'ex Roma è arrivato alla quinta rete in sette match di campionato. Eppure in questo Sampmania voglio sottolineare l'importanza degli 'altri'. Parlo di quelli che non hanno sfoderato le pistole sotto la Sud, ma che hanno sparato ugualmente delle gran cannonate direttamente contro il fortino eretto da mister Semplici., che come tutti i sovrani illuminati dispensa perle di generosità ai suoi cavalieri. L'assist di testa per Linetty è un concentrato di intelligenza tattica e di lettura perfetta della situazione che ha costruito il pareggio doriano, perchè per appoggiare la palla al polacco correndo all'indietro ci vuole una discreta lucidità. Il regalo a Defrel per il raddoppio blucerchiato invece è la perfetta sintesi di quello che è lo spirito Samp: il gruppo al di sopra del singolo.: si percepiva anche a 50 metri di distanza. E il 90% dei bomber di Serie A il pallone respinto da Gomis lo avrebbe calciato nuovamente in porta senza pensarci su più di mezzo secondo, o alla peggio avrebbe tentato il dribbling nello stretto. Figurarsi poi una punta tarantolata dal desiderio di aumentare ancora di più le sue statistiche personali. Non Quagliarella, però. La forza del numero 27 doriano però è proprio questa.. Soltanto due o tre giocatori in tutto il campionato sono in possesso di questo coraggio (perchè di coraggio si tratta). Uno di essi, per fortuna della Samp, vive sotto la Lanterna e veste la maglia blucerchiata.Il Doria però si gode anche, e vi garantisco che nessuna società produttrice di pile mi ha pagato per un po' di pubblicità occulta. Per inciso, se volesse farlo gli scrivo volentieri l'Iban. Il centrocampista polacco comunque proprio come le celebri batterie ieri sembrava non esaurire mai la sua carica. Per le statistiche della Lega Serie A è lui l'MVP della gara, e in effetti i suoi numeri lo confermano: è il quinto per kilometri percorsi tra gli uomini di Giampaolo, oltre 9,5 in 86 minuti di gioco. Ha segnato un gol – splendido - ha azzeccato l'86% dei passaggi, e ha giocato 44 palloni, sbagliandone pochissimi. Ad un certo punto sembrava essersi. Lo vedevi a coprire in ripiegamento difensivo a quindici metri da Audero, e qualche secondo dopo te lo ritrovavi dalla parte opposta, al limite dell'area della Spal. Come facesse, resta un mistero.Il dono dell'ubiquità, però, c'è l'ha anche Edgar. E pensare che due anni fa, nell'estate 2016, quasi tutti lo avrebbero spedito volentieri lontano da Genova dopo una prima faticosa stagione in blucerchiato. Sarebbe stata una follia, ma con il senno del poi siamo bravi tutti. Giampaolo lo ha trasformato, perchè quella che stiamo ammirando nelle prime gare della Serie A 2018-2019 è forse la miglior versione in carriera del centrocampista trentaquattrenne.Ad oggi è il secondo blucerchiato in quanto a kilometri macinati, e peccato che non esista una voce statistica che tenga conto di quante volte un calciatore ringhia sulle caviglie degli avversari: quella classifica l'avrebbe già stravinta. Se il sorriso da Defrel è il biglietto da visita della Sampdoria, la magnanimità di Re Quagliarella e la generosità di Ser Linetty e Ser Barreto sono alcune delle architravi su cui Giampaolo ha costruito il suo successo.Twitter@MontaldoLorenzoInstagram@lorenzomontaldo