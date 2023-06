Finalmente è finita. Non ne potevo più. Le vicende societarie e questi mesi vissuti sull’ottovolante. Una squadra tremenda, imbarazzante e davvero scarsa che, non si capisce per quale motivo, si prende pure i complimenti e qualche carezza.Grazie per i 19 punti, record negativo di sempre? Pensate che nell’era dei tre punti a partita, il primato spettava ai 36 del 2011. Quasi il doppio di oggi. Grazie per i 24 gol fatti, peggior attacco d’Italia e secondo peggior reparto dei top cinque campionati europei (ha fatto meno gol solo l’Ajaccio, 23)? Grazie per le 71 reti subite, che vi hanno reso la difesa più perforata in Serie A?Questa, se mai, l'ennesima dimostrazione della leggerezza con cui è stata vissuta questa annata dai tesserati della Samp, mentre c'è chi ha lavorato senza stipendio per mesi.Non vedevamo l’ora di staccare la spina, altro che dire ‘grazie’. La vicenda della cessione societaria e del rischio fallimento vale come alibi buono per tutte le stagioni. Ma da lì a omaggiare la Sampdoria 2022/2023, ce ne passa. Anzi, i ringraziamenti se li meritaL’unico motivo per cui questa squadra merita un 'grazie', è perché finalmente non ci obbligherà più a trangugiare partite come Udinese-Sampdoria, Milan-Sampdoria o Napoli-Sampdoria. Adesso ci si dovrà concentrare sulPoi, una volta superato lo scoglio del 20 giugno, sarà tempo di programmazione.Soltanto allora si potrà iniziare a pensare all’area tecnica, al rinnovamento del board dirigenziale, allo stravolgimento della rosa e dei calciatori. Non vedo l’ora di assistere ad una. Quando arrivano i nuovi proprietari in una casa, tendenzialmente buttano giù tutto e ricostruiscono da zero. Magari puoi tenere un paio di travi, i muri e un paio di pareti. Poi, stop. Specialmente se gli ultimi inquilini ti hanno fatto passare un anno di inferno.Questo Sampmania sarà estremamente breve perché francamente dopo un campionato così, non so più che dire per quanto riguarda il campo e ho esaurito idee e spunti. L’unica cosa che posso dire è: “Ciao Serie A, spero di rivederti presto, anzi, prestissimo”. In conclusione,- compilare una tabella excel- lavare i piatti- osservare la vernice che asciuga- preparare la dichiarazione dei redditi- monitorare la situazione nella casa del Grande Fratello- conoscere l’opinione dei miei contatti Instagram sui grandi temi del mondo- contare quante volte si ripete la lettera “A” in questo Sampmania- fare la coda alla cassa alle sagre- le pubblicità sulle tv locali- sapere cosa farà Ferrero una volta uscito definitivamente dalla Sampdoria.Con la speranza, ovviamente, di