Potevo capire i rumors, che so, su Praet. Immagino già quelli su Andersen, me li potevo aspettare per Linetty e Bereszynski, al massimo per Murru o Audero.Arriva Natale, arriva l’inverno, e puntuali come gli scoiattoli che fanno provviste in vista della stagione fredda arrivano anche le voci su una possibile cessione che sarebbe non solo incomprensibile, ma anche inconcepibile e persino controproducente. In questa Serie A, sommando gol e assist, meglio di Quagliarella ha fatto solo Cristiano Ronaldo. Per dire, eh? Il numero 27 blucerchiato ha messo lo zampino in 13 dei 23 gol fatti dal Doria, davanti a lui nella speciale classifica dei calciatori più decisivi c’è esclusivamente il portoghese, fermo a 15.Don Fabio Da Castellammare ha già segnato 8 reti e fornito 5 assist: è un andamento da urlo. Volete un altro raffronto per rendere meglio l’idea? La stagione scorsa siamo tutti d’accordo nel considerarla strepitosa, giusto? Quagliarella l’aveva chiusa con un tabellino che recitava 19 marcature realizzate e 6 propiziate. Ebbene, ad oggi. L’anno scorso, dopo quindici giornate, aveva firmato 7 gol e 5 passaggi vincenti, quest’anno è rispettivamente a 8 e 5, con una partita di meno (la panchina a Roma).Ora però veniamo alla più recente attualità, e a quelle voci sul Milan che tanto insistentemente battono negli ambienti meneghini. I rossoneri avrebbero puntato il capitano della Samp come rinforzo per il reparto avanzato. Mi sbilancio, anche se manca parecchio all’inizio del mercato e potrei essere clamorosamente smentito (pazienza, una figuraccia non ha mai ucciso nessuno):. Resterà alla Samp, e chiuderà qui la stagione. Ci sono troppi elementi che mi fanno propendere per questo esito, la logica spinge in questa direzione. Cominciamo da alcune valutazioni tecniche e di mercato sulla fattibilità dell’operazione., chiamata a prendere o il campione affermato e nel pieno della carriera o il campione in rampa di lancio. Certo, a quelle cifre di meglio in giro non c’è nessuno, ma dal punto di vista dei rossoneri mi pare una forzatura.Guardiamo poi al lato sampdoriano del mercato: i blucerchiati devono già prendere un attaccante, e probabilmente porteranno a Genova un centravanti a prescindere dalla permanenza o meno di Kownacki.Oltretutto semplicemente per un rinnovo facile facile da ottenere. E’ una manovra che non avrebbe senso per Corte Lambruschini. Facciamo già fatica così a trovare un centravanti che valga, non dico un Quagliarella, ma la metà.Infine tentiamo di immedesimarci nel calciatore. Quagliarella nelle cosiddette ‘big’ ci ha già passato metà della carriera, tra Napoli e Juventus. Quale logicità avrebbe, per un giocatore arrivato agli ultimi anni in carriera,C’è un altro particolare di cui tenere conto: Quagliarella a Genova si sente a casa, e ha sempre ribadito in ogni intervista il suo desiderio di chiudere la carriera a Bogliasco. Non sono parole di circostanza, è realmente così. Non ci dimentichiamo poi che non parliamo di un giocatore sul viale del tramonto, bensì un attaccante che è sempre tra i primi per chilometri percorsi, in allenamento e in partita.. Andare a Milano per sgomitare tra un Higuain e un Cutrone mi sembrerebbe alquanto bizzarro.Se dovessi scommettere, penserei più ad una voce messa in giro ad arte dal procuratore Bozzo, in pessimi rapporti con la Samp dopo la vicenda Zaza, piuttosto che ad una vera e propria operazione di mercato. Per carità, non stento a credere che il gradimento esista, come ad esempio potrebbe esserci da parte del Napoli. Ecco, per una questione affettiva, forse solo la società partenopea potrebbe far vacillare Quagliarella. Ma non penso accadrà.Magari ci andrà pure Leonardo.