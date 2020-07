Scrivere un Sampmania all’una di notte, di ritorno dallo stadio e dopo una sconfitta in un derby, non credo sia una grande idea. Quindi mi perdonerete se non si rivelerà particolarmente memorabile, d’altro canto credo chesulla gara persa. Non c’è da fare alcun dramma, per carità: i blucerchiati non uscivano battuti in un confronto diretto con il Genoa da quattro anni, erano già matematicamente salvi e si giocava senza pubblico, in un clima francamente ovattato e per certi versi capace persino di attenuare la tensione di un Samp-Genoa più unico che raro.Questo almeno era quello che pensavo fino alle 21.30. Poi la stracittadina ha alzato il sipario, e tutto è cambiato. Nell’immediato post gara, l’umore di gran parte dei doriani era nero, nerissimo. L’esaltazione di domenica era già diventata solo un lontano ricordo: già, ma cosa è successo in sole 72 ore? Improvvisamente i tifosi blucerchiati sono diventati volubili e nervosi? Non credo sia così.Proverò quindi a spiegare, nei limiti delle mie capacità, quale è stato l'aspetto peggiore di un 22 luglio che (fortunatamente) dimenticheremo abbastanza in fretta. Perdere un derby non è la fine del mondo, prima o poi doveva succedere.. Il messaggio che la squadra ha fatto passare è quello di una formazione decisa soltanto ad arrivare alla sufficienza, chiudendo immediatamente i libri una volta ottenuto l’obiettivo stagionale. Il sottinteso trapelato, magari involontariamente, è stato grossomodo questo:La sensazione, netta, è che per i giocatori la partita si riveli semplicemente quello che in sostanza è: un lavoro, per cui si è lautamente pagati, ma pur sempre un lavoro, a cui non dedicare il piccolo sforzo aggiuntivo capace di trasformarlo in un compito ben fatto.I tifosi della Sampdoria si arrabbiano non per l’1-2 del Genoa, ma per la. La striscia di vittorie e risultati utili aveva gettato le basi per la creazione di empatia tra squadra e Sud: si tratta di un'alchimia non scontata, anzi, credo che a Genova non si verifichi da un bel po’. Qualcuno si era illuso che si potesse ricostruire in ottica futura, specialmente dopo le ultime uscite ricche di orgoglio, ma, di fronte ad un Genoa povero di qualità e modesto tecnicamente, equivale un po’ ad una. Peccato, peccato davvero.Il compito più difficile, da adesso in poi, sarà reperire le motivazioni sufficienti ad affrontare i prossimi tre turni contro Juve, Milan e Brescia. Si tratterà di una missione estremamente complessa per i calciatori, che dovranno scendere in campo trascinandosi nella coda di questo insulso campionato post Covid, da adesso in poi vissuto più come un fastidio estivo che come una competizione,. Prevedo un crollo dello share, da qui al benedetto due agosto quando, finalmente, potremo scrivere la parola ‘fine’ ad unUna riflessione però concedetemela. Durante tutto l’anno ho sentito dire che non si doveva turbare la squadra, ho letto inviti a remare tutti insieme in un’unica direzione, a portare la barca in porto e tante altre belle frasi di circostanza. Da adesso in poi, a salvezza raggiunta e nave ormeggiata, può finalmente scattare il momento delleAd esempio, la società pensa di, dal momento che la permanenza in Serie A è stata a fortissimo rischio per il 90% del torneo? E se sì,Come mai le ultime tre sessioni di mercato sono state caratterizzate da scelte prevalentementee sconfessate poi dal responso del campo? Quali provvedimenti verranno apportati per sanareUn’affannosa salvezza e il mantenimento della categoria lottando con le unghie e con i denti devono essere considerate i nuovidella Sampdoria? Cheverranno date a Ranieri, in modo tale da non addossare interamente sul tecnico le responsabilità di eventuali difficoltà future? Quali sono i piani relativi alledi proprietà del club? Come sarà compostosocietario per il futuro? Credo che per un post derby possa bastare così. Avremo tutto il tempo di riflettere su queste sfaccettature da qui in avanti. Anche perché mi pare che il rischio di ‘turbare la squadra’ possa ormai considerars