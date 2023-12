Ieri sera riflettevo sul fatto cheSolo negli ultimi due anni abbiamo avuto, nell'ordine: arresti, lotta salvezza, derby cruciali giocati con i calciatori contati, esoneri, rischio fallimento ad un passo (ve la ricordate la caccia ai soldi per gli stipendi a gennaio?) e ultimi posti in classifica. Un incubo.Ecco, oggi sono reduce da un bel weekend calcistico, so che il Doria non fallirà, vedo le prossime due partite e penso: "Cavolo, con due vittorie saremmo lì, ad un passo dai playoff". Ora, io per natura e impostazione mentale preferisco sempre e comunqueche peraltro sono lontane cinque punti, esattamente la distanza dall'ultimo posto utile per i playoff. Però è innegabile: questa Samp diverte, convince e, soprattutto, ci permette di tirare il fiato e rilassarci un attimo dopo anni di tensione emotiva surreale. Non è poco, non è poco per niente.La vittoria con la Reggiana ci ha lasciato una convinzione. Pirlo è stato proprio intelligente. L'allenatore doriano ha saputo correggere queidi forma e di sostanza che, ad inizio stagione, gli venivano imputati. Tra l'altro adottando soluzionie originali per ovviare ai continui, costanti problemi fisici che affliggono la squadra. L'ultima trovata, con Giordano mezz'ala, è da applausi e merita di essere sottolineata.Attenzione, il tecnico blucerchiato. Questo ha mantenuto la credibilità del mister con il gruppo, e si evince anche dalle reazioni dei calciatori dopo quasi ogni rete. Avesse iniziato a cambiare compulsivamente e a dare segnali contrastanti ai suoi atleti, probabilmente sarebbe stato esautorato tanto tempo fa. La Sampdoria non ha smesso improvvisamente di ricercare un certo tipo di gioco, se mai ora applica diversamente, con più velocità e intensità, le stesse cose che Pirlo chiedeva ad agosto.Prendete il secondo gol con la Reggiana.Appena recuperato il possesso, i blucerchiati si sono ritrovati con 8 elementi tra il limite dell'area e riga di porta. Uno di essi è Esposito, che calcia meravigliosamente, e sulla ribattuta trova De Luca. Non è un caso, non si tratta di una rete estemporanea. E’ voluta e studiata, anche perché la Samp questsa pressione l'ha applicata in maniera martellante e scientifica per tutta la gara.Certo, se la Samp si è risollevata lo deve anche alladi alcuni elementi imprescindibili, vedi Kasami, alla fiducia di pedine come Esposito e alla scoperta di tasselli cruciali tipo Facundo Gonzalez. Però una bella fetta di merito del nostro Natale in tranquillità va ascritta a Pirlo e alla nuova proprietà. Alla faccia dei, portando le mani alle orecchie per sentire meglio i cori quando perdono 2-1. Buone feste anche a voi, un bacione dalla premiata ditta Pirlo.