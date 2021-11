Sampdoria-Verona è stata come una. Il Doria stava affogando, sommerso dalle onde della Serie A, ma a Salerno, con le ultime energie residue, è riuscito a tirare la testa fuori dall’acqua, prendendo un primo, prezioso respiro. L’ossigeno, all’improvviso tornato a circolare nei polmoni, gli ha permesso di recuperare la forza necessaria per tenere la bocca fuori ancora un po’. E così, il nostro malcapitato è riuscito a tirare giù una preziosa, vitale iniezione di fiato.Ce n’è una, imprevedibile, di nome Fiorentina. Non sai come ti arriverà addossi, se sotto forma di impattante muro d’acqua, o di innocua turbolenza. Subito dietro c’è il cavallone Lazio, e poco più in là sta già iniziando a crearsi un gorgo inquietante e pericoloso. Si chiama Derby. Però adesso hai un po' di vigore in più per provare a resistere.I due sorsi d’aria pura, però, non sono stati identici. Il primo, quello di domenica scorsa, origina dal ricorso straordinario alle, all'ultimo barlume di lucidità prima del buio. Il respiro di ieri, invece, è diverso. E’ stato più lungo e intenso, sostenuto una partita finalmente convincente e meritata. La Samp ha impattato contro un Verona trasfigurato rispetto alle ultime uscite, molto più dimesso e, soprattutto, confusionario. L’Hellas ha sbagliato molto, il doppio del solito, e la Samp ha saputo approfittare di questa contingenza.Ieri, ad esempio, la partita poco fluida disputata dai gialloblù è riconducibile pure ad alcune scelte tattiche di D’Aversa.L’allenatore ha dovuto fare di necessità virtù, schierando l’unica formazione possibile con gli uomini a disposizione, e alcuni dettami tattici hanno contribuito ad incartare il gioco della formazione di Tudor. Ha pagato, ad esempio, la scelta diQuesta è stata la prima chiave del match. Gran parte della manovra ospite passa dal movimento del trequartista, bravissimo ad interpretare in maniera moderna ed intelligente il ruolo del rifinitore tra le linee. Barak non staziona alle spalle della punta, ma accorcia a centrocampo e si allarga indifferentemente a destra e a sinistra, creando non pochi problemi di equilibrio, competenze e divisioni dello spazio agli avversari. L’ordinata caparbietà dello svedese, invece, ha contribuito a creare alcune certezze alla formazione doriana., preso quasi sempre da Thorsby o dal centrale non impegnato al momento in marcatura sull’unica punta. Con questa disposizione il Doria ha pagato qualcosina dal punto di vista della costruzione, ma ne ha giovato moltissimo in termini difensivi. E si è visto. L’Hellas ha trovato il gol con una deviazione, in caso contrario non penso avrebbe sbloccato in maniera agevole la prima frazione di gioco.L’altro buon segnale lo ritrovo nella reazione della ripresa. Forse per la prima volta da inizio anno, la Samp. Eravamo stati abituati ad una compagine che si sfarinava al primo ostacolo, e nei quindici minuti tra un tempo e l’altro era proprio questo il mio grande, gigantesco timore. Temevo un secondo tempo come con il Bologna, ne sono usciti quarantacinque minuti di discreto calcio. ll Verona ha abbassato l’assetto, rinculando sino sulla sua trequarti, Candreva si è (ancora) caricato la squadra sulle spalle e il resto, beh, il resto è il 3-1.Non siamo all’improvviso diventati il Barcellona, intendiamoci. Tutt’altro.a. Due boccate d’aria non bastano per salvarsi, serve una zattera, un rottame, qualunque cosa a cui aggrapparsi per superare le onde che imperversano. Anzi, questo è il momento di maggior attenzione per un naufrago, che rischia di sentirsi ormai al sicuro in un momento delicatissimo. Rilassarsi equivale ad essere spacciati. Se vai di nuovo sotto con la testa poi bevi, e non riemergi più.Stavolta, un po’ l’abbiamo sputata fuori.