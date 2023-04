Da quanto tempo continuiamo a dire che il campionato è chiuso, che, e che di speranza non ce n’è piu? Sono mesi. Mesi di ultime spiaggie, di partite della vita toppate, di occasioni sciupate. Razionalmente lo sappiamo tutti, il Doria ha due piedi e mezza gamba in Serie B da settimane. Eppure, a livello inconscio, nella nostra testa abbiamo continuato a credere al lieto fine come nei film. Già, siamo plagiati dalleEsempio di copione 'tipo': la squadra di ragazzini grassi e imbranati del liceo che perde tutte le partite di basket 80 a 0 improvvisamente svolta e vince la finalissima. Probabilmente, ne abbiamo visto troppi. Abbiamo continuato di nascosto, quasi con vergogna, adIeri ci siamo svegliati all’improvviso. Adesso è proprio calata la ghigliottina sul collo di una Sampdoria agonizzante. L’esecuzione capitale dei blucerchiati, però, mi ha fattoCredevo di essere ormai anestetizzato da mesi di torture invece, lo confesso, ad un certo punto del tardo pomeriggio ero tornato a provare qualcosa. Si era accesa una tenue fiammella di ottimismo in me, immediatamente soffocata dalla atroce realtà dei fatti. E’ stato urticante perché per un breve istante eravamo tornati ad assaggiare quella sensazione di vaga fiducia che non assaporavamo da chissà quanto.In tantiTra i giocatori, per esempio, c’è l’imbarazzo della scelta. Djuricic è impalpabile da agosto, prima aveva dato colpa a Giampaolo, adesso? Sarà mica di Stankovic che lo metterebbe dentro anche zoppo? Cuisance è leggerino, fumoso ed inconcludente. Gabbiadini va a corrente alternata. I portieri di riserva non sono neppure lontanamente paragonabili al titolare, che ovviamente si è infortunato perché,Gunter, più in infermeria che in campo, è andato a fare compagnia a De Luca, che tra parentesi povero cristo doveva stare fuori sei mesi ed ha già toccato quota otto. Oikonomou e Jesé sembrano quei capi d’abbigliamento che compri al mercatino dell’usato, perché costano poco e pensi ti possano stare bene addosso, e finisce che non li indossi mai. Su Sabiri poi stendiamo un velo pietoso.Durante Sampdoria-Cremonese, però, aDispiace umanamente, mi è pure simpatico, ha una genuina passione e trasmette carisma, ma i. Avevo difeso il mister contro la Roma, mentre le scelte operate ieri mi lasciano davvero molto, molto perplesso. Non ho capito, ad esempio, la decisione di giocare ad una sola punta l’ (ennesima) partita della vita. Gabbiadini unico riferimento è stato brutalizzato dai difensori ospiti, e l’inerzia offensiva doriana è drasticamente cambiata quando, nel secondo tempo, il tecnico serbo ha buttato nella mischia Lammers, offrendo proprio al solitario Gabbiadini una spalla con cui dialogare.. La formazione poi è disorganizzata, soprattutto in fase difensiva, e offre voragini agli avversari.Concludo dedicando un paio di righe al costante, tenace e incessante desiderio, da parte di Stankovic, di impiegaresempre e comunque. L’ex Sassuolo è stato probabilmente il più deludente giocator della stagione. “E’ discontinuo, fa una partita bene tre male”, si diceva. Ma magari, vi rispondo io. Di chance ne ha avute 28 quest’anno,Per carità, Stankovic ha tutte le attenuanti del caso, e nessuno gliele toglie. Ma se una squadra va in Serie B senza praticamente mai lottare, di qualcuno la responsabilità sarà? Ovviamente tenendo sempre ben fermo a mente che tutto questo profluvio di difficoltà originaSe non altro, Sampdoria-Cremonese è servita a ricordarci chee che la Serie A non è il ballo di fine anno dove la sfigatina studiosa bacia il capitano della squadra di football. La squadra di ragazzini cicciottelli in Serie A non si mette magicamente a vincere tutte le partite all’improvviso. La squadra di ragazzini cicciottelli, perché il capitano della squadra di football non se la caga manco di striscio. Indovinate chi siamo noi, in questa metafora?