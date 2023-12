No, non basta questo per rovinarci l'umore e le feste. Almeno, non a me, e immagino nemmeno a voi. Non basta una partita brutta, storta e sfigata. Chi se ne frega, è andata male, pazienza! La settimana scorsa avevo scritto un Sampmania dal titolo "grazie Sampdoria per farci quetare a Natale", qualcuno giustamente (e profeticamente) aveva commentato(senza la 'i',alla genovese)Certo ieri ero abbattuto dopo la partita con la Feralpi. Anche perché si trattava del classico incontro da portare a casa in carrozza, una festa al Ferraris annunciata. E storicamente tali occasioni le canniamo. Nemmeno da dirlo poi:Nel caso specifico, era l'81', ed è già andata bene così rispetto alla media.Sono fermamente convinto che se Kasami, in pieno spirito natalizio, non avesse piantato una bella gomitata in pieno sterno ad un avversario, probabilmente avremmoNon ho la controprova, ma penso pure che questa partita l'avremmo ribaltata in scioltezza nella ripresa. Tutto come da copione del perfetto film di Natale. Peccato che,dove si accavallano sfighe incredibili e situazioni surreali, mixati a qualche rutto.La Samp ieri ha evidenziato di nuovo il difetto più evidente a mio avviso in stagione, ossia la difficoltà nel mantenere alta lanei momenti più 'rilassati'. Può capitare a gara in corso - e spiegherebbe le tante rimonte subite - può succedere anche nell'approccio del match, vedi ieri e Brescia. Contro la Feralpi, però, ho apprezzato uno spirito combattivo, orgoglioso fin quasi al commovente. Nella ripresa la Samp era stremata, sulle gambe dopo aver messo alle corde gli avversari in inferiorità numerica. Il gollonzo di Zennaro ha spezzato la schiena al Doria, ma sino a quel frangente ai blucerchiati potevi dire proprio poco. Non sono solito cercare alibi alle sconfitte, ma la batosta con la Feralpi la considero una(c'era un rigore su De Luca all'inizio, un fallo su Esposito al limite dell'area e in generale una condotta rivedibile).Quindi sì, io queto lo stesso. e secondo me quetate pure voi. Vivo sereno perché abbiamo una squadra capace di lottare e giocarsela alla pari con praticamente tutte le avversarie della Serie B, vivo sereno perché non sto rischiando il fallimento, vivo sereno perché per la prima volta alle spalle non ho l'ombra dell'ex proprietario a turbarmi,Intanto ci rivedremo tra un paio di giorni, così potremo ricominciare ad incazzarci dopo Samp-Bari.