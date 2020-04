Quelli della generazione fine anni ‘80 - primi anni '90 hanno vissuto un periodo molto strano della storia della. Per loro forse è ancora più difficile accettare l’attuale declino e la mancanza di ambizioni del club con cui sono cresciuti. Questo perchè i trenta-trentacinquenni di oggi sono nati quando la Samp era in cima all’Italia e in cima all’Europa. Vogliamo paragonarla al Liverpool di oggi?, fatta di gente che non poteva perdere mai e guidata da un presidente capace di comprarti Gullit e Platt nella stessa estate. Per i trentenni di oggi, che la Sampdoria fosse la più forte di tutte era la normalità, non l’eccezione.Quelli un po’ più grandi, bastavano dieci anni di più, si innamoravano di Vialli e Mancini, di Vierchowod e Lombardo, e se li godevano al top della forma e delle loro possibilità per otto, dieci campionati.Ho trent’anni, la prima partita allo stadio l’ho vista nella stagione 1993-1994 (avevo 4 anni, prima le guardavo solo alla tv) e anche io mi sono innamorato di uno dei protagonisti dello Scudetto: era, il portiere che parava tutto e a cui era impossibile fare gol. E’ stato il mio primo amore calcistico, il giocatore che ho fissato per tutto il tempo la mia prima volta al Ferraris. E’ durato poco, l’anno dopo Pagliuca andò all’Inter.Un bambino, però, ha bisogno di idoli calcistici. Uno ho creduto di averlo trovato in Mihajlovic. Ecco,: “Compriamo la maglia di Mihajlovic?” “No, di Mihajlovic no, se ne va. Prendila di un altro”. Ma come? Mancavano dieci partite alla fine della stagione, e già si sapeva che quel terzino serbo con la faccia dura e che tirava da ovunque non sarebbe più stato qui? Sì, era proprio così. “Prendila di Montella”.. E’ durato solo un campionato di più rispetto a Miha. In Serie B mi sono appassionato a Vasari, onestissimo dribblomane tutto tecnica. Storia breve, è stata più un flirt. A quel punto, a undici anni, ero già un tifoso disilluso dal calcio,per di più in piena fase formativa. Capite cosa intendo, quando dico che per quelli della generazione ‘80-’90 è stata tremenda da digerire ? Parlando calcisticamente, un bambino certe cose non dovrebbe mai viverle.Come in tutte le storie che si rispettino, però, è a questo che spunta l’eroe. Anzi, in questo racconto sono due.: faceva il petroliere, fumava il sigaro e mi ha permesso di continuare ad avere una passione calcistica. L’altro invece compie gli anni. Quarantacinque, per la precisione.. Era un ragazzino uscito dalla Fiorentina, giocava poco e a singhiozzo. Che fosse bravino te ne accorgevi, ma Ventura non lo vedeva poi molto. Abbiamo cominciato a dire: “Però, non male quel Flachi” soltanto un anno dopo. Anche perchè 17 gol non passano inosservati.Segnava e correva come un pazzo, togliendosi la maglia davanti ad una Gradinata che lo aveva adottato all’istante. La sublimazione della storia d’amore, però, risale alla stagione dopo. Per quanto mi riguarda, ho perfettamente in mente il momento esatto., una di quelle partite brutte, sporche cattive, quelle che non vorresti mai vedere, perchè il Doria lottava sull’orlo di un precipizio oscuro e spaventoso di nome Serie C. Risultato 1-1 dopo un’ora di gioco con i granata di Zeman. Cross dalla destra, nemmeno so di chi. Ricordo distintamente di aver visto Flachi prepararsi, andando incontro al pallone spalle alla porta. ‘Cosa fa, perchè ci va così?’. Da lì, vuoto. Non ho più tracce degli istanti immediatamente successivi alla rovesciata,Sedici anni dopo, nel 2018, mi sono ritrovato al telefono con quel tizio di cui mi ero innamorato a inizio millennio. Parlare con il grande amore calcistico è un’occasione che tutti dovrebbero avere, almeno una volta nella vita. A quel punto non potevo non chiedergli quale fosse stata la sua rovesciata più bella. Indovinate quale è stata la risposta immediata?Sapete però perché, per quelli della nostra generazione, Flachi resterà unico? Non per le rovesciate, non per i milioni rifiutati dal Monaco, quando la sua carriera poteva prendere un’altra piega. E nemmeno per i gol in Serie A, per la crescita perfettamente proporzionale a quella della sua Sampdoria, su e poi su, fino alla Nazionale. E nemmeno per gli errori che lo hanno reso, per quanto mi riguarda, persino più simpatico. No, niente di tutto questo. Flachi, per i trentenni di oggi, resterà unico perché. Per questo motivo auguro a tutti voi, di cuore, di trovarvi il vostro Flachi.