L'ex difensore, oggi allenatore, argentino Walter Samuel si è così espresso dagli studi di Balalaika su Mediaset dopo la sconfitta della Nazionale argentina contro la Croazia: "Messi penso sia a pezzi, un po' come tutti noi. Messi fa la formazione? Per me sono chiacchiere da bar, credo che nessun giocatore decida. Si può discutere con l'allenatore ma la scelta la fa lui. Sicuramente l'errore di Caballero ha condizionato la partita anche se il gioco non era molto fluido. Aspettavamo tutti qualcosa da Messi. Ma gli mancano anche compagni accanto che si prendano qualche responsabilità. Non è per difenderlo. Scambio Higuain-Icardi? Non sarei stupito se succedesse. A me Higuain piace, non voglio dire Icardi no ma lo scambio ci può stare. Soprattutto se ci fossero soldi in mezzo".