Piatto forte per sapore e consistenza, inventato da uomini forti per prestanza e coraggio, apprezzato da tutti coloro che non hanno paura di sporcarsi le mani e la fortuna di poter contare su una facile digestione. Livorno, grazie ai suoi antichi pescatori che erano anche un poco anarchici e banditi, è la capitale di questo “piatto” nato sugli scogli diverso da ogni altro e mai contaminato dalle nuove tendenze stellate.Proprio come accade a tutti e tutto ciò che “sa di livornese” perché in ogni caso e sempre mai omologato da quella normalità la quale non scontenta ma neppure soddisfa in pieno.