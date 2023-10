Di seguito le formazioni di San Marino-Danimarca, 8ª giornata del Gruppo H di qualificazione a Euro 2024. Tra i giocatori di Serie A in campo vi sono il milanista Kjaer e il napoletano Lindstrom. Panchina per il romanista Kristensen:



SAN MARINO (3-5-2): Benedettini; Fabbri, Rossi, Cevoli; D'Addario, Mularoni, Battistini, Golinucci, Tosi; Nanni, Lazzari. All. Costantini.



DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Jelert, Kjaer, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Eriksen; Daramy, Hojlund, Lindstrom. All. Hjulmand.