Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Multe, sì proprio quelle da Codice della Strada. Per legge sono legate all'inflazione, il che vuol dire che ogni due anni vanno ricalcolate nel loro importo. Di solito significa aumento, ma stavolta dovrebbe significare un mini ribasso.Per qualche euro in meno... Non ne vale la pena o lo Stato il ribasso se lo tiene?Entro febbraio è stato promesso: 150 euro torneranno nelle tasche di chi ha speso con pagamenti elettronici a Dicembre. Per i rimborsi stanziati finora 228 milioni. Si sono già iscritti a rimborso quattro milioni e passa di italiani.Luca Zaia, presidente Regione Veneto, un leghista, non certo un amico del governo e non certo un tifoso dei lockdown. "Mi sembra chiaro che non abbiamo paura di morire... A Treviso ho visto su 80mila abitanti 50mila a passeggio...er alcuni Covid è un problema dell'ospedale e poi, diciamolo,Ho visto spettacolo immondo".A San Marino sono solo in 35mila residenti e le piccole dimensioni favoriscono le semplificazioni. Eccola, semplice semplice:. Quella di San Marino è un po' la prova in terra di qualcosa che non può che restare nella fantasia irrealizzata. Di fronte a proteste, dubbi, negazioni, riduzionismi, cavilli, rifiuti... Se un governo dicesse: fate come vi pare, però quando ospedali con cartello tutto esaurito, zitti e nessuno lagni di essere lasciato fuori e solo.Per la cronaca: Londra torna Zona Rossa, Olanda chiude, come la Germania.Agrodolce in fondo: Mingo, uno dei tanti della tv-denuncia, anzi dello show denuncia, condannato per aver fabbricato e messo in onda servizi falsi. Mingo passava roba taroccata a Striscia la Notizia che è parte lesa come Mediaset.