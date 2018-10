Attilio Auricchio, capo gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “È importante avere una sinergia con il Napoli perché abbiamo dedicato delle risorse al San Paolo. Per le Universiadi ci teniamo a mettere veramente a nuovo l’impianto con tutta una serie di interventi già in atto. Concessione per 99 anni al Napoli? Questo non è un argomento all’ordine del giorno, ora dobbiamo regolamentare questo rapporto per i prossimi anni, il San Paolo è un bene della città e non lo svendiamo. Se ci dovesse essere invece offerta di acquisto da parte del presidente del Napoli la valuteremo. Onestamente mi è parso eccessivo che De Laurentiis abbia fatto il pazzo per quattro lavori di ristrutturazione, una vera boutade estiva”.