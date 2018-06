Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "I sediolini azzurri arriveranno, siamo in lavoro frenetico. Ieri c'è stata ancora una riunione, vogliamo che tutto si realizza con le giuste tempistiche. Dobbiamo metterci in contatto con l'impresa per dare poi una data finale. Per fine luglio potremmo iniziare il tutto.



Il San Paolo dovrà convivere con certi lavori e qualche settore potrebbe restare chiuso, è ovvio che ci sarà disagio. Capisco il presidente, ma la offese non c'entrano nulla. Bisogna prima capire quale ditta si aggiudicherà il bando, speriamo di terminare tutto il prima possibile.



Tornerà il tabellone luminoso al San Paolo! E' previsto nella seconda parte di lavori che comprenderà anche la pista d'atletica".