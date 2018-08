Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla web-tv del Comune: "Ci siamo, parte una nuova stagione di calcio: i tifosi troveranno un San Paolo migliore di quello che hanno lasciato. Più sicuro: abbiamo montato le balaustre, i lavori di preparazione per la pista d'atletica sono ormai finiti. Non ci saranno interferenze con le gare di calcio, è venuto il momento di essere uniti, tifare per la squadra della nostra città. Ed aspettare i lavori ai sediolini e ai bagni che arriveranno durante lo svolgimento del campionato. Non ci sono e non ci saranno particolari problematiche, dobbiamo essere soltanto tutti quanti più forti. E sostenere sempre di più Napoli”.