La polemica tra il Calcio Napoli ed il Comune monta sulla questione San Paolo, come spiega la Gazzetta dello Sport. "L’ultima novità è di ieri ed è rappresentata dal mancato accordo per il rinnovo della convenzione per la gestione del San Paolo. Senza le firme, il Napoli potrà utilizzare lo stadio, per la gara col Milan, soltanto se pagherà l’affitto. Una procedura che va avanti da due anni, comunque: la società dovrebbe garantire al Comune il pagamento del canone e la percentuale dell’incasso sulla vendita dei biglietti. Un contrasto che ha scatenato l’ira del Napoli che ha deciso di non concedere i biglietti omaggio per la gara col Milan ai 60 consiglieri comunali. E Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune, ribatte: «Ora il club pagherà di più per usare lo stadio, perché oltre alla quota fissa dovrà versare ogni volta il 10% dell’incasso, che, ricordo, non è dilazionabile, quindi controllerò che venga versato sin dalla prossima settimana»."