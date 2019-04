Il brasiliano Vitor Bueno, mezzala di 24 anni, sarà un giocatore del San Paolo per due stagioni. Di proprietà del Santos, Bueno ha giocato in prestito nella Dinamo Kiev dalla scorsa estate fino a oggi, quando il club che ne detiene il cartellino ha deciso (visto lo scarsissimo impiego in Ucraina, con appena 3 presenze) di girarlo al Tricolor fino a dicembre 2020.



Per il San Paolo è il secondo giocatore in arrivo dalla Dinamo Kiev nel giro di pochi giorni, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Tche Tche ufficializzato ieri.