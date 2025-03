San Siro a Milan e Inter, Sala risponde alla Procura sull'indagine aperta: "Prezzo fatto dall'Agenzia delle Entrate, dovevo chiedere alla Nasa?"

Non c'è proprio pace perr per quanto riguarda. I due club erano finalmente riusciti a trovare una quadra e una sintesi comune d'intenti sull'idea dell'acquisto dell'attuale Giuseppe Meazza e dei suoi terreni adiacenti, portando all'attenzione del Comune di Milano una concreta proposta di acquisto. Nella giornata di ieri, tuttavia,agitando opinione pubblica e cittadini.

Come riportato dal Corriere-Milano la Procura di Milano ha aperto un’indagine esplorativa sulla vendita dello stadio di San Siro a seguito della denuncia presentata dae vicesindaco della città negli anni Ottanta. Al centro dell’indagine, i presunti danni erariali che potrebbero esserci dalla vendita dello stadio, anche seL’apertura del fascicolo, seppur un atto dovuto per via dell’esposto, potrebbe rendere più complicato il passaggio dell’operazione, con una pattuglia di maggioranza non proprio accomodante con la vendita.

Diciamo le cose come stanno, stiamo parlando di un modello 45, cioè il registro di atti non costituenti notizia di reato. Si parla de prezzo a cui venderemo San Siro., quindi un organismo dello Stato.Oggettivamente più dell’Agenzia delle entrate non c’è nessuno titolato. Detto ciò, credo che chiederemo un incontro a Corte dei Conti e Procura: sarebbe utile avere anche l’Agenzia delle Entrate, che ha fatto la valutazione”.

Sala ha poi attaccato gli oppositori: "Il tema mi pare sia un altro.. Il sindaco in nove anni ho dimostrato che non si fa condizionare e non si farà mai condizionare. Se poi i milanesi tra due anni preferiranno un sindaco che ha paura della sua ombra e non fa un tubo, sceglieranno loro".