San Siro, arresto cardiaco per un tifoso al termine di Inter-Barcellona: salvato dal massaggio cardiaco dell'amico

Al termine di Inter-Barcellona di martedì 7 maggio, un tifoso nerazzurro ha avuto un malore sugli spalti di San Siro, per la precisione nel settore blu dello stadio. Un infarto per l'uomo, poco più che 40enne, che ha rischiato di perdere la vita a pochi minuti dal termine della semifinale di Champions League.

A contribuire a salvargli la vita dopo l'arresto cardiaco ci ha pensato l'amico, un 29enne infermiere di Isernia, presente allo stadioo per assistere all'incontro. Gli ha praticato il massaggi cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi, come dichiarato al corriere.it: "Sono intervenuto subito con il massaggio cardiaco, aspettando i sanitari. Poi ho aiutato i soccorritori nel defribillare. Il medico ha terminato l'intervento finché il cuore ha ripreso a battere. Non sono un eroe, ho fatto solo quello che andava fatto e che ho imparato con la mia professione".

Il salvataggio è stato poi completato dall'equipe di Alessandro Geddo, responsabile del servizio sanitario dello stadio, che ha dovuto utilizzare per quattro volte il defibrillatore. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano. Sempre Geddo, ad Adnkronos Salute, ha dichiarato: "Si tratta del secondo caso. In media accade 2 volte all'anno. L'altro caso è capitato circa 4 mesi fa, e il paziente è completamente tornato ristabilito. Era una persona con fattori di rischio, mentre quest'ultimo paziente no. Sicuramente lo stress può avere un'incidenza su questo tipo di eventi ed è ben noto che durante situazioni di alta emotività con il rilascio di catecolamine c'è un rischio aumentato di spasmo coronarico o anche di ischemia franca"