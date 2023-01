Chi pagherà gli interventi di restyling dello stadio di San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del 2026? Il Comune o la Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026? La domanda – scrive Il Giorno nella sua edizione odierna – non ha ancora trovato una risposta precisa.. Lo scorso 14 dicembre il presidente della Fondazione olimpica e del Coni Giovanni Malagò, nel corso della tre giorni dei delegati del Cio per visitare i siti olimpici milanesi, disse: «Il Meazza ospiterà decine di capi di Stato, con tutto ciò che questo implica. Servono più ascensori, servizi, accessibilità in certe aree dello stadio. I costi degli interventi? Questi lavori dipendono dal Comune, proprietario “Meazza”».Del tema si è tornati a parlare ieri pomeriggio in Consiglio comunale grazie a una Domanda a risposta immediata presentata dal presidente della commissione Olimpiadi Alessandro Giungi (Pd). La risposta dell’assessora comunale allo Sport Martina Riva esprime una posizione opposta rispetto a quella di Malagò: «Allo stato non sono previsti lavori di adeguamento per lo stadio di San Siro per ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026, né specifiche richieste sono pervenute dagli organismi internazionali alla data odierna. A margine della recente visita della Commissione di Coordinamento del Cio si è parlato di possibili allestimenti temporanei per adeguamento alle necessità olimpiche e per migliorare la fruibilità dell’impianto in funzione dello specifico utilizzo per la Cerimonia di apertura a carico della Fondazione Milano Cortina 2026.Ieri sera, da Palazzo Marino, precisavano che l’accordo tra le due parti c’è e a pagare le spese sarà la Fondazione. La cosa la si scoprirà più avanti. Sempre sul fronte San Siro, Riva sottolinea che «Dunque, entro la scadenza» del 19 novembre.Il discorso è diverso invece per quanto riguarda la delibera con cui la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala dovrebbe dichiarare l’interesse pubblico per il progetto di Inter e Milan. Il primo cittadino vuole aspettare finché non sarà chiaro se il vincolo sul Meazza sarà messo o no.