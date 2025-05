San Siro, entro luglio la vendita a Inter e Milan: gli ultimi aggiornamenti

Getty Images

Martedì si dovrebbe concludere la Conferenza dei servizi in corso sul progetto del nuovo San Siro presentato nelle scorse settimane da Inter e Milan, e unica proposta arrivata al Comune all’interno del bando pubblico concluso a fine aprile. Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale-Milano,così da poter evitare l’entrata in vigore del vincolo architettonico sul secondo anello prevista per il 10 novembre 2025.

Continua anche poi la raccolta firma del Comitato Sì Meazza contro l’abbattimento dell’attuale impianto. L’organizzazione, presieduta da Luigi Corbani, ex vicesindaco di Milano, fa sapere che sono state superate le 1.000 firme.Al documento, che ha come obiettivo quello di salvare San Siro, hanno aderito architetti, docenti universitari, ingegneri, medici, giornalisti, musicisti, funzionari. Fra questi ci sono tra gli altri l’ex ad di Unicredit Alessandro Profumo, l’ex sindaco di Cinisello e deputata Pd Daniela Gasperini, l’ex sindaco di Cusano Milanino Pietro Garbagnati, la scrittrice Sarah Gainsforth, lo scrittore Gianni Biondillo, Bobo Craxi, l’attore e regista Francesco Mandelli.