Inter e Milan sono alla finestra per quello che è sicuramente un passaggio fondamentale per il futuro dei rispettivi progetti per la costruzione dei loro nuovi stadi di proprietà. Vi abbiamo raccontato delle idee San Donato e Rozzano che stanno proseguendo parallelamente per i due club, ma anche che il progetto di realizzare un unico nuovo impianto condiviso nella zona di San Siro al posto dell'attuale Giuseppe Meazza non sia ancora stata del tutto abbandonata, ma solo accantonata. Il problema di fondo resta la volontà di abbattere l'attuale struttura per realizzarne una nuova più moderna accanto e che questa idea si sia scontrata con il "vincolo" sul secondo anello imposto dalla Soprintendenza e che impedirebbe l'abbattimento.



RICORSO DEPOSITATO - Abbiamo usato il condizionale perché proprio in questi giorni, dopo le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, palazzo Marino ha fatto seguire i fatti e ha presentato ricorso al Tar contro il parere della Soprintendenza sul celebre vincolo per San Siro. Se il Tar darà ragione al Comune e toglierà l'impedimento allora i club potranno tornare a ragionare anche sull'idea di un nuovo stado al posto del Meazza. La data dell'udienza, riporta Calcio e Finanza, è già stata fissata: si deciderà il prossimo 26 novembre.